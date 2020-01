Alena Seredova diventerà di nuovo mamma: il dolce scatto su Instagram (Di venerdì 31 gennaio 2020) La bellissima ex moglie di Gigi Buffon, Alena Seredova, diventerà mamma di nuovo: ecco il tenerissimo scatto su Instagram Alena Seredova, Fonte: Instagram (screenshot – https://www.Instagram.com/AlenaSeredova/?hl=it) La splendida Alena Seredova, ex moglie dell’ex portiere della Juventus Gigi Buffon, diventerà di nuovo mamma. L’annuncio arriva direttamente dalla pagina Instagram della nota showgirl, attrice, dirigente sportiva e modella ora compagna di Alessandro Nasi. Per Alena, come in tanti sicuramente già sapranno, questa è la terza gravidanza, infatti, la show girl ha avuto David Lee Buffon e Louis Thomas Buffon dal suo precedente matrimonio. L’annuncio è stato dato dalla Seredova con una splendida fotografia sulla sua pagina social in cui in primo piano vi è il suo “enorme” pancione, mentre nella didascalia vi è ... chenews

