Al Bano e Romina Power a Sanremo 2020, il ritorno con Raccogli L’Attimo 36 anni dopo Ci Sarà (Di venerdì 31 gennaio 2020) Al Bano e Romina Power a Sanremo 2020 saranno nel prontuario dei super ospiti della kermesse insieme a Massimo Ranieri, Ricchi E Poveri, Tiziano Ferro e Johnny Dorelli. Non soltanto super ospiti, ma ospiti d'onore per celebrare l'edizione 70 dell Festival della Canzone Italiana di cui Al Bano e Romina Power rappresentano una delle presenze più autorevoli. La loro collaborazione artistica esplode nel 1967 durante le riprese del film Nel Sole. I due si innamorano e si sposano nel 1970, diventando un fenomeno musicale e televisivo che appassiona gli italiani specialmente per le partecipazioni al Festival di Sanremo. Chi sono Al Bano e Romina Power Al Bano Carrisi nasce a Cellino San Marco (Brindisi) il 20 maggio 1943 da una famiglia di contadini. Romina Power nasce a Los Angeles il 2 ottobre 1951 da una coppia di attori hollywoodiani: Tyrone Power e Linda Christian. La loro ... optimaitalia

OptiMagazine : Al Bano e Romina Power a Sanremo 2020, il ritorno con Raccogli L’Attimo 36 anni dopo Ci Sarà - ItaliaCharleroi : Ora in onda: Al Bano e Romina Power - Cara Terra Mia 1989 su Radio Italia Charleroi - gigliola_betto : RT @InfoMalgioglio: Sanremo: Romina Power, felice di cantare con Al Bano - Ultima Ora - ANSA -