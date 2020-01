Agudelo: sorpasso della Fiorentina sul Parma per il colombiano (Di venerdì 31 gennaio 2020) Intrigo Kevin Agudelo. La Fiorentina ha sorpassato il Parma per il giocatore colombiano. Viola scatenati sul mercato Intrigo Kevin Agudelo. Come riporta Gianluca Di Marzio la Fiorentina si è inserita prepotentemente per il giocatore colombiano. Parma superato che era stato il primo club a muoversi per Agudelo. In questi momenti sta andando in corso un incontro tra l’agente del centrocampista classe ’98 e il club viola per chiudere l’affare. Una situazione da monitorare con molta attenzione in queste ultime 2 ore di mercato. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

