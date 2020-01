Addio a BoJack Horseman, il perdente che ci ha salvato tutti quanti (Di venerdì 31 gennaio 2020) https://www.youtube.com/watch?v=w97QWvVTR9s Nel trailer che introduce gli ultimi episodi di BoJack Horseman, la serie animata di Netflix che si conclude a partire dal 31 gennaio, il protagonista, ora nelle vesti non proprio convincenti di professore universitario, scrive con un pennarello indelebile su una lavagna: come sempre nella creatura di Raphael Bob-Waksberg, tutto è molto simbolico ed eloquente. Non solo il protagonista BoJack, cavallo antropomorfo ex star delle sitcom e da anni in cerca di redenzione, commette l’ennesimo errore con qualcosa che non si può cancellare, ma allo stesso modo, più in generale, è evidente che tutta questa avventura animata durata sei anni non possa che avere lasciato un segno marcato, evidente e incancellabile nel mondo della serialità tutta. Delle peculiarità di una serie come BoJack Horseman, e soprattutto del fatto che non siamo pronti a ... wired

FufiWho : Non voglio dire addio a Bojack ?? - xfreehugsbaby : Non sono psicologicamente pronta a dire addio a BoJack Horseman domani ?????? - cinemaniaco_fb : ?????????????? BoJack Horseman 6, parte 2, la recensione: addio, Uomo Cavallo di Netflix -