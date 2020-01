Adani, che frecciata ad Allegri: «Parli di meno, al Barcellona gli preferiscono Setién» (Di venerdì 31 gennaio 2020) L’opinionista di Sky Sport, Lele Adani, è entrato a gamba tesa su Massimiliano Allegri, attualmente senza panchina Ennesimo battaglia della guerra mediatica tra Lele Adani e Massimiliano Allegri. Questa volta l’opinionista, nel corso dello Speciale calciomercato di Sky, ha calato il carico senza giri di parole. «Non ho mai visto la Juve di Allegri giocare come il River di Gallardo. Il suo problema è quando parla, non quando allena. Dovrebbe parlar poco e allenare tanto perché dimostra di saper vincere. Io gli direi: ma come mai a un allenatore che ha vinto cinque scudetti il Barcellona gli ha preferito Quique Setién che ha allenato Las Palmas e Betis. E l’Arsenal gli ha preferito Arteta, che non ha mai allenato e che era il vice di Guardiola al Manchester City». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

