Accademia Volley, sabato derby irpino contro il Montoro (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minuto Benevento – Trasferta irpina per l’Accademia che sabato pomeriggio affronterà il Montoro Volley, derby del raggruppamento Irpiniasannio. Il momento dell’Accademia è assolutamente positivo. La squadra, con undici vittorie su tredici partite disputate in campionato, ha ormai raggiunto un suo equilibrio e una sua identità. Neanche l’assenza di quattro elementi nell’ultima gara interna con il Pastena ha inciso sul rendimento delle giallorosse, vittoriose per 3-0 ancora una volta. Finora resta solo quello vinto all’esordio dall’Ottavima l’unico set ceduto dall’Accademia al Rampone. Bel campionato quello disputato finora anche dalla squadra irpina. Il Montoro è infatti al quarto posto in campionato, dopo il terzetto di testa che oggettivamente ha mostrato di essere più attrezzato. Tuttavia con otto vittorie e cinque sconfitte, la posizione della squadra ... anteprima24

