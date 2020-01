ABC ordina a serie The Big Sky di David E. Kelley (quello di Big Little Lies) – Pilot News (Di venerdì 31 gennaio 2020) ABC ordina direttamente a serie The Big Sky un crime di David E. Kelley Mossa a sorpresa di ABC che senza passare per il Pilot ordina direttamente a serie The Big Sky un drama thriller procedurale con al centro una detective privata. Ispirata al romanzo The Highway di C.J. Box, The Big Sky è scritta da David E. Kelley che torna su ABC a 12 anni dal franchise The Practice-Boston Legal, anni trascorsi tra Goliath, Mr. Mercedes e miniserie come Big Little Lies e The Undoing. The Big Sky è una co-produzione tra A+E Studios con 20th Century Fox parte del gruppo Disney. Il progetto nasce inizialmente per Epix due anni fa, non essendo stato ordinato è rimasto nel limbo con A+E e Kelley intenzionati a riproporlo, il tutto mentre su CBS ottenevano l’ordine diretto di The Lincoln Lawyer. Ripensato per un broadcaster ecco che The Big Sky è stato ordinato direttamente a serie da ABC. In The ... dituttounpop

