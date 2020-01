A 16 anni lavorava in fabbrica: blitz contro il lavoro nero a Napoli e provincia (Di venerdì 31 gennaio 2020) blitz dei carabinieri del Comando provinciale di Napoli, nel capoluogo campano come in provincia, contro il lavoro nero: numerose le irregolarità rilevate dai militari dell'Arma. Ad Arzano, in una fabbrica tessile, tra i lavoratori in nero, i carabinieri hanno individuato una ragazza di appena 16 anni. fanpage

