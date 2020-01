31 Gennaio: ultimo giorno Europeo per il Regno Unito, domani si cambia (Di venerdì 31 gennaio 2020) Il Regno Unito sta vivendo l’ultimo giorno nell’Unione Europea. Con la Brexit da domani cambia tutto o quasi. Novità anche per gli italiani. ultimo giorno con la maglia dell’Europa per la Gran Bretagna. Il Regno Unito lascia l’UE il 31 Gennaio, data che era già stata rinviata tre volte dal primo referendum del 2016. Il … L'articolo 31 Gennaio: ultimo giorno Europeo per il Regno Unito, domani si cambia proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

