10 Serie Tv LGBT su Amazon da guardare subito (Di venerdì 31 gennaio 2020) Senza dubbio non è facile trattare argomenti come l'omosessualità, spesso ritenuti ancora oggi un tabù, tuttavia alcune Serie TV si sono mostrate coraggiose nel corso degli ultimi anni. Molte di queste sono disponibili all'interno del catalogo Prime Video, accessibile dagli abbonati Amazon Prime da qualsiasi dispositivo fisso o mobile. Ecco 10 Serie TV LGBT su Amazon da vedere assolutamente. Queer as Folk Tra le Serie TV gay su Amazon Prime Video è da vedere sicuramente Queer as Folk, un produzione americana/canadese del 2000. In realtà la Serie è un adattamento della precedente versione inglese del 1999, composta in tutto da 5 stagioni e 3 episodi. La storia nasce dalla parola "queer", usata nel Regno Unito per indicare persone considerate strane, quindi diverse e, nella maggior parte dei casi, omosessuali. Tanti gli argomenti trattati all'interno della Serie TV, dai ...

