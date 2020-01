Zuffe, bottigliate e aggressioni: Agrigento ostaggio degli stranieri (Di giovedì 30 gennaio 2020) Federico Garau Almeno quattro gli episodi, pare concatenati l'un l'altro, svoltisi in un limitato arco temporale: indagano gli uomini della questura, fermati due stranieri Una serata decisamente impegnata, quella che gli agenti della squadra mobile della questura di Agrigento hanno dovuto affrontare lo scorso martedì 28 gennaio. Numerose risse tra stranieri, scoppiate a poca distanza l'una dall'altra ed a intervalli di tempo decisamente brevi, hanno infatti messo in allarme passanti e residenti e dunque di conseguenza gli stessi poliziotti in servizio durante quelle ore concitate. Il primo episodio, quello dal quale sarebbe scaturita poi l'escalation di violenze, si è verificato nelle vicinanze di largo Taglialavoro, come riferito, dalla stampa locale. Almeno quattro gli extracomunitari coinvolti. Questi ultimi, per motivi ancora da ricostruire nel corso delle indagini che ... ilgiornale

