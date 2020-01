Xylella, Coldiretti: “L’approvazione del piano da 300 milioni è svolta” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Bene l’approvazione del piano da 300 milioni di euro per sostenere gli agricoltori colpiti dell’area infetta dalla Xylella Fastidiosa che vogliono soltanto avere la libertà di espiantare, reimpiantare e non morire di Xylella e burocrazia. E’ quanto afferma il Presidente della Coldiretti Ettore Prandini nell’apprezzare l’azione del Ministro delle Politiche Agricole Teresa Bellanova che è riuscita a scongiurare ulteriori ritardi ingiustificati e pretestuosi, consentendo l’approvazione del piano di riparto grazie a ruolo determinante degli Assessori all’agricoltura che erano presenti alla Conferenza. Per Coldiretti occorre ora agire con tempestività per attivare tutte le misure necessarie ad evitare l’estendersi della contaminazione della Xylella che avanza al ritmo di 2 chilometri al mese e, dopo aver devastato gli ulivi del Salento, minaccia la maggior parte del territorio Ue dove ... meteoweb.eu

cronachelucane : APPROVATO PIANO XYLELLA, COLDIRETTI - Da Stato-Regione sbloccati 300 mln per olivicoltura salentina -… - comunicareXcamb : APPROVATO PIANO XYLELLA, COLDIRETTI - andreascan76 : @coldiretti Ridicoli i porti franchi sono in Europa e anche in Italia e così ci siamo ritrovati la cimice asiatica… -