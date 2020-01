Wind Tre e Vodafone sono tra le migliori aziende per cui lavorare (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il Top Employers Institute si occupa da oltre 25 anni del miglioramento delle pratiche di Hr (risorse umane, ndr) nelle aziende. Nel 2005 introduce il «marchio di certificazione» e dà il via a un processo in quattro step grazie al quale le aziende possono essere valutate e analizzate in benchmark con altre realtà del settore e guadagnarsi così il titolo di «employer of choice». Il Top Employers Institute, insomma, valuta a livello globale le società che mettono in campo le migliori pratiche a favore dei dipendenti in base a una serie di criteri che spaziano dalla strategia, alla carriera fino ad arrivare ai benefit. Per il 2020, l'istituto ha certificato oltre 1.600 aziende distribuite in 119 Paesi. L'Italia figura nella lista con 113 società certificate. Tra queste troviamo Vodafone, riconosciuta grazie alla qualità della formazione offerta ai suoi dipendenti, al continuo impegno ... panorama

