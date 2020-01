‘Whirlpool non licenzierà nessuno’, la promessa (non mantenuta) di Luigi Di Maio… (Di giovedì 30 gennaio 2020) Whirlpool chiude il sito di Napoli, Luigi Di Maio sotto accusa. Aveva assicurato di aver trovato un accordo con la società. Il caso Whirlpool travolge Luigi Di Maio. Le sigle sindacali hanno indetto uno sciopero di sedici ore in seguito alla notizia della conferma della chiusura del polo di Napoli, che dovrebbe avere luogo il prossimo 31 ottobre. Luigi Di Maio Chiude il sito di Napoli della Whirlpool In occasione dell’incontro al Ministero dello Sviluppo Economico, la società ha confermato l’intenzione di chiudere il sito di Napoli sancendo di fatto il fallimento della trattativa con il governo. Una trattativa lunga e complessa condotta in gran parte da Luigi Di Maio, finito al banco degli imputati. fonte foto https://www.facebook.com/pomiglianowhirlpool/ Sigle sindacali contro Luigi Di Maio Proprio dalle sigle sindacali arriva il primo duro attacco ... newsmondo

