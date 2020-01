Whirlpool, i sindacati annunciano 16 ore di scioperi: “Vicenda inaccettabile e governo inadeguato” (Di giovedì 30 gennaio 2020) "La vicenda Whirlpool non è accettabile. Non è credibile che l'azienda abbia scoperto un anno dopo la firma del’accordo del 2018 che la produzione a Napoli non era sostenibile. Il governo si è dimostrato inadeguato, in quanto ha detto che non ha gli strumenti per impedire a Whirlpool di lasciare Napoli": questa la nota dei sindacati dopo l'incontro al Mise. Sono state annunciate 16 ore di scioperi in tutto il gruppo Whirlpool. fanpage

