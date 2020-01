Volkswagen: richiamati 30mila trasportatori per emissioni diesel elevate (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il richiamo riguarda 8.700 veicoli in Germania, secondo le informazioni dell'Autorità Federale per il Trasporto dei Veicoli a Motore (Kba). La Kba ha dichiarato che le emissioni di ossidi di azoto dei furgoni superano i limiti legali consentiti dalle norme Euro 5. Il richiamo riguarda i modelli T5 e T6 costruiti tra il 2009 e il 2016 firenzepost

