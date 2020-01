Volato in cielo a soli 20 mesi: il “piccolo eroe” ha perso la sua battaglia (Di giovedì 30 gennaio 2020) Davide Papa non ce l’ha fatta: il piccolino di appena 20 mesi ha perso la sua battaglia, ed è deceduto lunedì all’ospedale di Padova. Ad annunciare la notizia è stata la mamma, con una foto di suo figlio e un commovente messaggio. Non ce l’ha fatta “il piccolo eroe”, come tutti lo chiamavano in paese. … L'articolo Volato in cielo a soli 20 mesi: il “piccolo eroe” ha perso la sua battaglia proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

GenoaCFC : ???? Ugo Cairo non c’è più. È volato in cielo a 89 anni l’angelo custode dell’impianto sportivo di Pegli. ??… - Martina07740217 : RT @Patrizi93076250: @Martina07740217 Ciao Martina. Per me è stato così .Ma i miei ragazzi, quando il loro papà è volato in cielo, mi hanno… - Patrizi93076250 : @Martina07740217 Ciao Martina. Per me è stato così .Ma i miei ragazzi, quando il loro papà è volato in cielo, mi ha… -