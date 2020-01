“Voglio fidanzarmi con una donna”. La mitica attrice italiana lo confessa da Chiambretti senza peli sulla lingua (Di giovedì 30 gennaio 2020) Mercoledì 29 gennaio è andata in onda una nuova puntata di CR4 La repubblica delle donne, il programma di Piero Chiambretti che va in onda su Rete4. Tra gli ospiti dell’ultima puntata anche Serena Grandi che, nel salotto di Chiambretti, ha parlato un po’ di tutto, dalla politica, alla sua vita privata. L’attrice, di recente, ha confessato di avere una grande passione per Lucia e Salvini, cosa che ha confermato anche in studio. “Io sono stata chiamata da un parlamentare della Lega per essere candidata a fare politiche sociali nella lista civica. Io ho detto: ‘poi che succederà se vinciamo?’. Volevo un ruolo, perché sono una persona seria. Mi sono preparata… io posso dare una mano seria. Le politiche sociali sono differenti dalla politica vera, parliamo di femminicidio, di violenza sulle donne… io non mi fido più degli uomini, vorrei fidanzarmi con una donna, possibile?” ha detto convinta ... caffeinamagazine

