Vitalizi, M5s: “Il Senato ha già deciso di ripristinarli? Azzerare l’iter e nominare una nuova commissione senza conflitti d’interesse” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ripartire da zero e nominare una nuova commissione che decida sul ripristino dei Vitalizi al Senato. È quello che chiedono gli esponenti del Movimento 5 stelle dopo che Il Fatto Quotidiano ha pubblicato in eslusiva la notizia sulla delibera già pronta della commissione Contenziosa di Palazzo Madama. La camera di consiglio dell’organo interno al Senato che dovrà pronunciarsi sul tagliod ell’assegno è fissata per il 20 febbraio. La commissione però ha già deciso: gli ex Senatori riavranno i loro assegni fino all’ultimo centesimo. Sul Fatto in edicola, infatti, è raccontato come la sentenza sia già scritta: il Senato ripristinerà i Vitalizi senza la sforbiciata imposta dal ricalcolo su base contributiva in vigore dal 1 gennaio 2019. Vuol dire che l’assegno sarà ripristinato per oltre 700 ex Senatori, cancellando il risparmio da 22 milioni di euro ... ilfattoquotidiano

