Vitalizi | la Commissione del Senato pronta a cancellare i tagli ai politici

Manovre al Senato per salvare i Vitalizi. La Commissione contenziosa deciderà il 20 febbraio. Il conflitto d’interessi sollevato da La Notizia è rimasto irrisolto : C’erano volute le dimissioni della grillina Elvira Evangelista, il 4 novembre scorso, seguite da quelle del collega supplente Francesco Castiello, dalla Commissione contenziosa del Senato per bloccare il colpo di spugna contro il taglio dei vitalizi. Ieri l’organo giudicante di primo grado di Palazzo Madama, presieduto da Giacomo Caliendo (Forza Italia, nella foto), ha rinnovato l’istruttoria sugli oltre 700 ricorsi degli ex Senatori contro il ...

Vitalizi dei parlamentari : Commissione Contenzioso del Senato valuta la revisione dei tagli : Secondo la Commissione, anche sulla scia di quanto deciso in passato dalla Consulta in merito al taglio delle pensioni d'oro, sarebbe impensabile tagliare i Vitalizi in maniera netta e radicale