Vitalizi agli ex senatori verso il ripristino: costeranno 22 milioni (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il Senato sembra pronto a ristabilire i Vitalizi per gli ex senatori, una novità che potrebbe portare gli ex inquilini di Palazzo Madama a percepire nuovamente il bonus. Il taglio dei Vitalizi era stata proposto dal Movimento 5 Stelle e l’indennizzo era stato sospeso dallo scorso 1 gennaio 2019. Lo stesso trattamento era stato riservato anche alla Camera dei deputati. La Camera di Consiglio del Senato si ritroverà il prossimo 20 febbraio 2020 per decidere se eliminare il taglio con il ricalcolo su base contributiva del Vitalizi. Vitalizi agli ex senatori: chi deciderà La decisione sarà presa a fine febbraio dall’organo di giustizia interna del Senato, presieduto da Giacomo Caliendo, ex sottosegretario alla Giustizia del governo Berlusconi. Il responso, secondo molti, sembra però essere già certo e più di 700 ex senatori che si erano visti ricalcolare il Vitalizio, facendo poi ... notizie

