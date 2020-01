Virus cinese: test negativi sulla coppia di Hong Kong, ma i 6mila della nave resteranno a bordo. L’Oms: coronavirus emergenza globale (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tuttavia, i 6mila passeggeri della nave da crociera dovranno restare a bordo almeno un'altra notte. Sono state riassegnate loro le cabine, fra le proteste generali. Infatti il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, ha detto no allo sbarco dei passeggeri dalla Costa Smeralda. «Siamo preoccupati e anche i lavoratori che devono procedere allo sbarco lo sono». L'Oms ha certificato che il livello di attenzione ha oltrepassato i confini cinesi. I contagi sono oltre 8.100, le vittime 170. La Cina è isolata, dopo che la Russia che ha chiuso il confine orientale e alcune compagnie aeree hanno interrotto i collegamenti firenzepost

