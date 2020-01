Virus cinese, OMS: “Le migliori menti al mondo impegnate per combatterlo” (Di giovedì 30 gennaio 2020) “Siamo rimasti impressionati dalla risposta cinese all’epidemia di coronaVirus a tutti i livelli: personalmente non ho mai visto un impegno di tale entità. Da parte nostra abbiamo messo insieme le migliori menti al mondo, inclusi esperti cinesi, del settore pubblico e di quello privato, per esaminare quello che sappiamo“, sul Virus. Così Michael Ryan, Executive Director, WHO Health Emergencies Programme, in conferenza stampa nella sede dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a Ginevra, appena rientrato dalla missione in Cina. Ryan ha ribadito che “la maggioranza dei casi di infezione risulta in una malattia lieve, mentre il 20% sviluppa sintomi gravi e il 2% dei casi confermati è deceduto. Sospettiamo che l’epidemia sia ancora altamente attiva e ancora incentrata in Cina, con casi ‘importati’ in 15 Paesi, la maggior parte ... meteoweb.eu

