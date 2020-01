Virus Cina: l’Oms dichiara lo stato di emergenza globale per il Coronavirus (Di giovedì 30 gennaio 2020) E’ arrivata la notizia tanto temuta: il coronaVirus rappresenta un’emergenza globale. L’oms ha dichiarato lo stato di emergenza. Il Virus cinese infatti si sta diffondendo con rapidità e sebbene i contagi al di fuori della Cina siano relativamente ridotti, è notevole il rischio e la diffusione.L'articolo Virus Cina: l’Oms dichiara lo stato di emergenza globale per il CoronaVirus Meteo Web. meteoweb.eu

