Virus Cina, i medici di famiglia: “Vaccinatevi conto l’influenza stagionale” (Di giovedì 30 gennaio 2020) “In questa fase invito i pazienti che non si sono ancora vacCinati contro l’influenza stagionale a farlo”. Per evitare che “si mettano insieme i timori per l’influenza, fortemente attiva in questo periodo dell’anno, e i timori per il Virus cinese”, ma anche per facilitare la diagnosi e alleggerire il Sistema sanitario. E’ l’appello del Segretario nazionale della Federazione dei medici di mediCina generale (Fimmg), Silvestro Scotti, a margine dell’incontro organizzato a Roma per la conclusione della campagna nazionale “Adesso Basta”. “Chi non lo ha fatto si vaccini – avverte – perché così rende due servizi: uno a se stesso e uno al medico che lo visita, perché facilita la diagnosi delle due infezioni”, spiega Scotti. Non è tardi per vacCinarsi. “La stagione dell’influenza ... meteoweb.eu

