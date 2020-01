Virus Cina, caso sospetto su una nave da crociera a Civitavecchia: autorizzato lo sbarco per 1143 passeggeri (Di giovedì 30 gennaio 2020) Sono stati autorizzati a sbarcare 1143 dei 7000 passeggeri bloccati da questa mattina sulla nave della Costa Crociere ferma nel porto di Civitavecchia dopo che una donna di 54 anni, residente a Hong Kong, era stata posta in isolamento per febbre alta. E’ quanto apprende l’Adnkronos da fonti della Capitaneria di Porto di Civitavecchia. I passeggeri che sbarcheranno sono quelli che hanno concluso la crociera e che sarebbero comunque dovuti sbarcare a Civitavecchia. L’autorizzazione allo sbarco è stata data dalle autorità sanitarie che si stanno occupando del caso. Un passeggero della nave: “Disagio” Disagio tra i passeggeri della nave Costa ferma in porto a Civitavecchia. “Non abbiamo informazioni, internet perche’ dentro la nave non funziona e non riusciamo ad avere notizie. Ma soprattutto prendiamo i pasti tutti insieme negli spazi ... meteoweb.eu

matteosalvinimi : ?? Il ministro della Salute finalmente arrivato in Senato (dopo le pressioni della Lega) ha appena ammesso che in Ci… - Agenzia_Ansa : Sono tutti negativi i casi sospetti di contagio da #coronavirus segnalati in Italia. Lo riferisce il ministero dell… - Agenzia_Ansa : Virus cinese: 132 morti, i contagi sembrano rallentare. Toyota sospende la produzione in Cina #coronavirus #ANSA -