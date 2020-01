Villetta con ospiti: trama, cast e anticipazioni film al cinema (Di giovedì 30 gennaio 2020) Villetta con ospiti: trama, cast e anticipazioni film al cinema Tra le tante novità in uscita sul grande schermo c’è anche Villetta con ospiti. La pellicola drammatica, programmazione nelle sale cinematografiche da giovedì 30 gennaio 2020, è stata diretta da Ivano De Matteo, attore e regista romano noto per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Prigionieri di una fede, Ultimo stadio, La bella gente, The dinner, La vita possibile, I nostri ragazzi e Gli equilibristi. Il lungometraggio dai toni noir, distribuito da Academy two, ha potuto contare sulle musiche di Francesco Cerasi, la fotografia di Maurizio Calvesi mentre il montaggio è stato affidato a Marco Spoletini. Ma vediamo insieme la sinossi di Villetta con ospiti! Villetta con ospiti: trama e anticipazioni film al cinema Come una vera e propria tragedia, Villetta con ospiti si svolge in ... termometropolitico

Radio1Rai : #OnAir @Radio1VivaVoce 'Villetta con ospiti' con @DeMatteoIvano; #mettiamocelointesta con @CarlottaSami… - sentieriselvagg : La difesa è sempre legittima? Ivano De Matteo inventa un caso di cronaca nera vicino al nostro quotidiano per racco… - nientepopcorn : #FilmAlCinema State programmando una serata al cinema? ?? Tra i film in uscita, c'è anche 'Villetta con ospiti' (202… -