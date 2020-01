VIDEO Olimpia Milano-Bayern Monaco 79-78, highlights e sintesi della partita. Miracolo degli uomini di Messina, rimonta dal -20! (Di venerdì 31 gennaio 2020) Una rimonta ha fatto esplodere il Forum, un -20 si è trasformato in +1: questa è l’undicesima vittoria dell’Olimpia Milano in Eurolega, capace di recuperare i 20 punti di distacco maturati a metà terzo quarto contro il Bayern Monaco e di vincere l’incontro di 22a giornata di regular season per 79-78. Poteva essere la notte di Danilo Barthel, si è rivelata quella di Vladimir Micov, autentico trascinatore della risalita degli uomini di Ettore Messina fino all’ultimo rimbalzo conteso e catturato da Kaleb Tarczewski sul tiro libero sbagliato da Nemanja Nedovic. Milano, con questa vittoria, resta al settimo posto in classifica con un record di 11 vittorie e 11 sconfitte, e si tiene ben stretta la zona playoff, obiettivo stagionale fin dall’inizio. LE highlights DI Olimpia Milano-Bayern Monaco “Se non credi in te stesso, nessuno lo farà per ... oasport

