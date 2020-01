Video contro polizia e mentre urina sui verbali: nei guai il trapper milanese (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il trapper Jordan Jeffrey Baby 23 non potrà più tornare per due anni a Pordenone. A deciderlo è stato il questore Marco Odorisio dopo aver visionato dei filmati pubblicati sui social contro la polizia di Stato. Jordan Jeffrey Baby 23 cosa è successo a Pordenone Il tutto è nato, come riportato dal Gazzettino.it, da un … L'articolo Video contro polizia e mentre urina sui verbali: nei guai il trapper milanese proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

SkyTG24 : 2 ospedali da consegnare rispettivamente il 3 e il 5 febbraio per far fronte all'emergenza #coronavirus: vi mostria… - Ettore_Rosato : In aula il ricordo di #PiersantiMattarella. La sua umanità e l’attaccamento verso la sua terra sono stati l’arma pi… - La7tv : #lariachetira @VittorioSgarbi: 'Matteo #Salvini ha un corpo mistico, il suo successo elettorale è indiscutibile, no… -