Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2020 ore 12 | 30

Viabilità DEL 30 GENNAIO 2020 ORE 12.20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'APPUNTAMENTO CON L'INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO UNICA SEGNALazioNE SULLA PONTINA A CAUSA DI UN INCIDENTE CODE ALTEZZA APRILIA IN DIREZIONE LATINA SULLA VIA SALARIA CODEPER LAVORI ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA BORGHESIANO E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA Regione RESTANO ANCORA CHIUSE: LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA, LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE, LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19+000 NEL COMUNE DI SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE. INFINE TRASPORTO FERROVIARIO

