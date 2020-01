Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2020 ore 07:30 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Viabilità 30 GENNAIO 2020 ORE 07.20 ALESSANDRO CECATI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA, ABBIAMO CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE. INCOLONNAMENTI SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI DIREZIONE CENTRO. CODE SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCOROD IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE Roma. RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA Regione RESTANO ANCORA CHIUSE: LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA, LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE, LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA ... romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 30-01-2020 ore 07:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - InfoAtac : #info #atac - Rete bus ovest - ripristinata la viabilità in via Federico Borromeo, dopo incidente, le linee 46 e 49… - astralmobilita : ????#Roma #NodoPigneto Oggi #30gennaio inizio 3°fase dei #lavori di realizzazione dell'interscambio tra… -