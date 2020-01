Verissimo, Diana Del Bufalo: “Sono stata male” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Diana Del Bufalo si racconta a Verissimo, svelando il dolore per la fine della relazione con Paolo Ruffini, ma anche la sua rinascita. Una storia d’amore, quella con il comico e conduttore de La Pupa e il Secchione, nata sul palco di Colorado diversi anni fa e arrivata al capolinea fra le lacrime. “Nella relazione con Paolo non ho sbagliato niente – ha spiegato Diana a Silvia Toffanin -. Le cose gravi le ha commesse lui e mi sono detta di non poter più andare avanti in questo modo. Sono stata troppo male”. Secondo alcune indiscrezioni la love story sarebbe giunta al capolinea a causa di un tradimento dell’attore. “Continuo a volergli bene – ha aggiunto la Del Bufalo -, ma non ho potuto più continuare a stare con lui per motivi spiacevoli. Due settimane fa ci siamo anche parlati al telefono, ma è davvero finita”. Nel salotto di Verissimo, Diana si è ... dilei

