Vendite 2019 - Il gruppo Volkswagen rimane davanti alla Toyota (Di giovedì 30 gennaio 2020) Il gruppo Volkswagen si conferma per il secondo anno di fila il primo produttore automobilistico al mondo per numero di Vendite davanti a un parterre di costruttori quasi tutto giapponese. , infatti, la Toyota a piazzarsi al secondo posto seguita dall'Alleanza tra la Renault, la Nissan e la Mitsubishi.I dati. Lo scorso anno, il costruttore tedesco ha venduto 10,97 milioni di veicoli, l'1,3% in più rispetto al 2018. La Toyota è arrivata a commercializzarne 10,74 milioni (+1,24%) e il sodalizio franco-nipponico 10,16 milioni, con un calo del 5,6% dovuto più che altro alla crisi della Nissan (-8,4%) iniziata sostanzialmente con i problemi del suo ex presidente Carlos Ghosn. Tedeschi primi anche senza camion. La classifica non cambia se i dati vengono depurati dal contributo dei camion. Senza Man e Scania, il gruppo tedesco si ferma a 10,73 milioni di veicoli, mentre la Toyota, ... quattroruote

GamePlayFusi : RT @WindowsBlogIta: Vendite di Surface da record per Microsoft anche nell'ultimo anno - dinoadduci : Vendite 2019 - Il gruppo Volkswagen rimane davanti alla Toyota - chevida : RT @quattroruote: Vendite #auto: anche nel 2019 il gruppo #Volkswagen rimane davanti alla #Toyota --> -