Vanno in vacanza ma si perdono: vivono 34 giorni nella giungla finché… (Di giovedì 30 gennaio 2020) Una famiglia di turisti si è persa nella giungla, dove è riuscita a rimanere viva in modo strabiliante: ecco la loro incredibile storia. Si perdono nella giungla e sopravvivono per 34 giorni Immaginate la giungla, la natura incontaminata e nessuna risorsa a vostra disposizione. Che cosa fareste? In molti andrebbero nel panico, ma non è quello che è successo ad una famiglia di turisti, che si è persa nella natura per ben 34 giorni. Sembrerebbe una storia frutto di fantasia, o un racconto preso da chissà quale programma tv, che sfida l’uomo nella sopravvivenza. Invece si tratta di una storia vera che ha visto coinvolti una madre di 40 anni e i suoi tre figli, di 14, 12 e 10 anni. I quattro si trovavano in vacanza in Colombia, quando si sono addentrati nella giungla, perdendosi. In tutti i lunghissimi 34 giorni la famiglia è sopravvissuta mangiando bacche e altri frutti commestibili, ... velvetgossip

