Valentino Rossi “ritrova” Jorge Lorenzo: ufficiale il ritorno in Yamaha (Di giovedì 30 gennaio 2020) Lo spagnolo sarà collaudatore della M1 nell’ultimo anno del pesarese nel team ufficiale. L'annuncio su Instagram: "Non vedo l'ora di tornare a correre in moto". fanpage

SkySportMotoGP : Il senso del passo indietro di Valentino #Rossi ? ??? L’editoriale di @guidomeda #SkyMotori #MotoGP - SkySportMotoGP : ? #UltimOra #MotoGP Lin Jarvis: 'Valentino deciderà il suo futuro in 7/8 gare. Se #Rossi vuole, è pronta una moto… - SkySportMotoGP : ? #Quartararo alla Yamaha al posto di Valentino Rossi dal 2021 #SkyMotori #MotoGP -