“Vai a farti le unghie”: insulti dagli spalti ad arbitro donna. “Da padre di famiglia mi vergogno” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Vergognoso episodio verificatori in provincia di Taranto durante la partita tra Asd Sava Neos Academy e Ragazzi Sprint Crispiano, valevole per il campionato regionale giovanissimi. Stando a quanto denunciato sui social dal padre dell’arbitro della gara, una donna, ci sono stati insulti ripetuti da parte dei genitori di una delle due squadre nei confronti del direttore di gara: “Da padre di famiglia mi vergogno per tutti quei genitori che durante un incontro di calcio hanno offeso una 16enne perché arbitro e perché donna“. Lo afferma Giuseppe Turco, consigliere regionale di Senso civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia. Questi pseudo genitori ne avevano per tutti, squadra avversaria, genitori avversari e quando ce ne era l’occasione sempre l’arbitro: ‘vai a pettinare le bambole’, ‘sei una deficiente’, ‘non capisci un ... calcioweb.eu

