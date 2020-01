Vaccino Coronavirus, scende in campo il fondatore di Alibaba (Di giovedì 30 gennaio 2020) Jack Ma ha deciso di donare 13 milioni di dollari al fondo di ricerca per il Vaccino contro il 2019-nCoV. “Sappiamo che è una corsa contro il tempo”, ha dichiarato il capo di Alibaba. Continuano le operazioni di aiuto per chi sta cercando di fare qualcosa per debellare il Coronavirus. Il 2019-nCoV continua a far … L'articolo Vaccino Coronavirus, scende in campo il fondatore di Alibaba proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

RobertoBurioni : Desidererei che si trovasse immediatamente un vaccino contro il coronavirus per due motivi. Il primo perché salvere… - ilfoglio_it : Il #coronavirus mette paura. Ma la vera crisi con cui deve fare i conti la Cina riguarda la sfiducia generata dai r… - SkyTG24 : Coronavirus, Jack Ma dona 13 milioni per la ricerca sul vaccino -