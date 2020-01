Usa, meglio di un film: scoperto il vero tunnel della droga (Di giovedì 30 gennaio 2020) Usa, c’era un tunnel che univa idealmente e praticamente il Messico e la California per introdurre droga e uomini senza farsi scoprire. With a total length of 4,309 feet, authorities say they have discovered “the longest illicit cross-border tunnel” from Mexico to San Diego. https://t.co/012nhYU1Cv pic.twitter.com/d8rtBzX3nv — ABC News (@ABC) January 30, 2020 Usa, non … L'articolo Usa, meglio di un film: scoperto il vero tunnel della droga proviene da www.inews24.it. inews24

AmiciUfficiale : La prof @annapettinelli incontra Jacopo per spiegargli meglio le sue critiche in puntata e non usa mezzi termini, r… - AlexanderLandSp : RT @jacopo_iacoboni: La surreale e inquietante risposta di Vito Crimi - il “reggente” - al Fatto, alla domanda sui dati e su Casaleggio: me… - Destradipopolo : RIVOLTA SUI SOCIAL CONTRO #Salvini CHE USA PURE IL #coronavirus PER DIFFONDERE BALLE SUI PROFUGHI “NON HAI NESSUN S… -