Ungheria: migranti tentano di forzare il blocco alla frontiera con la Serbia, respinti dalla Polizia (Di giovedì 30 gennaio 2020) BELGRADO – Un gruppo di una sessantina di migranti ha forzato stamane la barriera di confine alla frontiera fra Serbia e Ungheria, tentando di passare illegalmente in territorio ungherese. Come riferiscono i media a Belgrado, la polizia di frontiera magiara ha sparato colpi di avvertimento in aria per respingere i migranti, che si sono ritirati. … firenzepost

