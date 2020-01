Una Vita anticipazioni spagnole: Antonito sfidato a duello, Lolita ha un malore (Di giovedì 30 gennaio 2020) Le anticipazioni spagnole di Una Vita rivelano che, molto presto, i telespettatori della penisola iberica assisteranno ad un triste episodio per Lolita e Antonito. I due giovani, dopo il matrimonio, incominceranno a manifestare la volontà di costruire una famiglia. Ad un certo punto, però, il Palacios verrà sfidato a duello da un nuovo arrivato. La Casado sarà molto preoccupata per quanto potrebbe accadere a suo marito. Lo stato di apprensione sarà così esasperato al punto che la donna sarà colta da un malore improvviso e sarà condotta in ospedale. Una Vita: Antonito in pericolo Non sembra esserci pace per la coppia formata da Lolita e Antonito. In seguito alle infinite peripezie allo scopo di convolare a nozze, i due protagonisti affronteranno un altro dramma. A Acacias, infatti, arriverà Ildelfonso, il quale sin da subito mostrerà di essere un personaggio alquanto bizzarro. Stando ... kontrokultura

