UNA VITA, anticipazioni puntata del 31 gennaio e 2 febbraio 2020 (Di giovedì 30 gennaio 2020) anticipazioni puntata 920 di Una VITA di venerdì 31 gennaio e domenica 2 febbraio 2020: L’arrivo di fra’ Guillermo rende felice Padre Telmo… Ceferino si rende conto di essere stato ingannato da Lolita e Casilda e se la prende con quest’ultima… Superato il “problema Ceferino”, ora finalmente Lolita e Antonito sono liberi di sposarsi… Telmo, nella segretezza del confessionale, rivela a fra’ Guillermo che ha baciato Lucia… Una VITA: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Potete leggere l'articolo UNA VITA, anticipazioni puntata del 31 gennaio e 2 febbraio 2020 su Tv Soap. tvsoap

enpaonlus : Così la strage di asini per la medicina cinese devasta la vita delle donne africane - La Stampa… - Mov5Stelle : Sono già andate esaurite TUTTE le copie dell’edizione 2020 del Calendario santi laici. Un grande successo per il c… - LaityFamilyLife : Il congresso internazionale di pastorale degli #anziani voluto in questi giorni dal Dicastero per i Laici, la Famig… -