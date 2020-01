Una proposta di legge già approvata dalla Camera estende le azioni per contrastare il cyberbullismo ed equipara il bullismo tradizionale allo stalking (Di giovedì 30 gennaio 2020) Importanti novità, sul fronte della lotta al cyberbullismo, sono contenute nella proposta di legge, che ha come primo firmatario dal deputat M5S Devis Dori (nella foto), licenziata ieri dall’aula della Camera e che ora dovrà passare all’esame del Senato. La principale riguarda l’estensione delle azioni previste dalla norma, già in vigore dal 2017, anche al bullismo tradizionale, dunque agli episodi che si manifestano al di fuori della rete. Nella proposta trova spazio, infatti, una modifica al codice penale nella parte che riguarda il reato di atti persecutori, il cosiddetto “stalking”, estendendo alle condotte (minaccia e molestia) che provocano l’emarginazione della vittima, e una nuova aggravante che scatta nel caso in cui il reato venga commesso da più persone. La nuova norma, tra l’altro, prevede anche la confisca di smartphone, tablet e pc ... lanotiziagiornale

