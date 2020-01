Un ragazzo riceve un regalo dalla fidanzata che poi lo lascia subito dopo, passati 40 anni non ha ancora aperto il regalo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un uomo, Adrian Pearce di Edmonton che oggi è un anziano signore, quando era ragazzo nel 1970 ricevette per Natale dalla sua fidanzata un regalo ma la stessa fidanzata poco dopo lo lasciò. Adrian soffrì così tanto per la fine di quella storia che disse ai genitori che quel regalo non lo avrebbe mai aperto. E così è stato. Sono passati quasi 50 anni da allora ma quel pacchetto è ancora chiuso. Nel frattempo Adrian si è anche sposato e la moglie è perfettamente a conoscenza dell’esistenza di questo regalo. Adrian racconta così: “Mi ha lasciato e fatto un regalo allo stesso tempo e ho portato il regalo a casa. Ho fatto una lunga camminata, ed ero sconvolto e arrabbiato, e tutte le cose che senti quando qualcuno rompe con te”. E poi continua: “E così ho buttato il regalo sotto l’albero di Natale. dopo che la mia famiglia ha aperto i regali a Natale, c’era ancora un ... baritalianews

