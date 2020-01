UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 31 gennaio 2020 (Di giovedì 30 gennaio 2020) anticipazioni puntata 5430 di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 31 gennaio 2020: Serena (Miriam Candurro) riceve una proposta di Leonardo (Erik Tonelli) da cui rimane spiazzata; la ragazza a quel punto vacilla e inizia ad essere in ansia per Filippo (Michelangelo Tommaso) e per l’armonia familiare con la piccola Irene (Greta Putaturo)… Samuel (Samuele Cavallo) viene inaspettatamente ingaggiato per un concerto; Arianna (Samanta Piccinetti) è tentata di andare a sentirlo ma riceverà una sorpresa… Angela (Claudia Ruffo) apprende da Franco (Peppe Zarbo) e Bianca (Sofia Piccirillo) quello che è successo fuori dalla scuola; tra l’altro l’accaduto avrà dei risvolti totalmente imprevisti… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! Potete leggere l'articolo UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di venerdì 31 gennaio 2020 ... tvsoap

