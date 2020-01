Un posto al sole anticipazioni: la maestra GAGLIARDI fuori controllo! (Di giovedì 30 gennaio 2020) A Un posto al sole, a partire da questa sera (30 gennaio), inizia la fase finale della storia che negli ultimi mesi ha coinvolto la famiglia Boschi e in particolare Bianca (Sofia Piccirillo). Quello a cui stiamo per assistere è un colpo di testa della maestra Maria Grazia GAGLIARDI (Tiziana Bagatella), che si scaglia contro Franco (Peppe Zarbo) aggredendolo. La scena verrà ripresa in un video, che inizierà a diffondersi minando la credibilità dell’insegnante, tanto che tutti i genitori ne saranno indignati. Un posto al sole: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Seguiteci! A quel punto arriverà un’altra maestra e già all’inizio della prossima settimana vedremo Bianca ritrovare la serenità, per la gioia di Franco e Angela (Claudia Ruffo). Proprio a quest’ultima, però, arriverà una telefonata da parte di Maria Grazia… Eh sì: la GAGLIARDI ... tvsoap

UPAS_Rai : Buongiorno a tutti con la puntata di ieri di #unpostoalsole online per voi come sempre su @RaiPlay - jakclive : Oggi faccia alla finestra col bel sole! Non perché occupato pure ieri che era libero il posto di spalle! Ma ormai s… - GioChirilly : Poi non dite che le anime non sono #pdiote. Sono tornati a casa finalmente...?? Ora si fonderanno e così la storia… -