Un documentario su La Casa di Carta, dietro le quinte del fenomeno Netflix che ha rivoluzionato la serialità spagnola (Di giovedì 30 gennaio 2020) Sempre più interessata ad investire sul mercato iberico, Netflix ha annunciato una serie di nuove produzioni tra film e serie tv in Spagna, tra cui un documentario su La Casa di Carta, per approfondire la natura di un sorprendente fenomeno internazionale. Il film documentario che esplora l'incredibile successo di pubblico de La Casa de Papel, diffusa in tutto il mondo da Netflix con il titolo internazionale Money Heast, racconterà com'è nata questa fiction spagnola su un gruppo di rapinatori della Zecca di Stato che ha esordito in sordina prima di scatenare una mania collettiva. Se sull'emittente spagnola generalista Antena3 era passata quasi inosservata, una volta arrivata sulla piattaforma streaming è diventata la serie più vista al mondo tra quelle non in lingua inglese, ha moltiplicato infinitamente la popolarità di attori come Alvaro Morte e Ursula Corbrero, prima noti perlopiù ... optimaitalia

