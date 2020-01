“Ultras”, su Netflix un film sui tifosi del Napoli (VIDEO) (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – “Ultras“, il primo film del regista napoletano Francesco Lettieri, sarà disponibile dalla primavera del 2020 sulla piattaforma Netflix. Un cortometraggio dedicato al mondo della tifoseria organizzata, che sarà disponibile dal 9 all’11 marzo nelle sale, mentre dal 20 marzo su Netflix. La trama A quasi cinquant’anni Sandro è ancora il capo degli Apache, il gruppo di ultras con cui ha passato tutta la vita allo stadio: una vita di violenza, scontri, passioni e valori incrollabili. Ma ora che un Daspo gli impedisce di avvicinarsi alla curva, quei valori iniziano a vacillare. Sandro sente per la prima volta il bisogno di una vita normale, di una relazione, magari anche di una famiglia. E ha incontrato Terry che è bellissima e non ha paura di niente. Angelo ha sedici anni e considera gli Apache la sua famiglia, ... anteprima24

