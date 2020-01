Ultras il teaser trailer del film Netflix realizzato in collaborazione con Mediaset a marzo al cinema e in streaming (Di giovedì 30 gennaio 2020) Ultras è il primo titolo dell’accordo Netflix – Mediaset ad arrivare al cinema e in streaming dal 9 all’11 marzo al cinema e dal 20 su Netlfix Ultras è un nuovo film Netflix, produzione italiana di Indigo film, realizzato in collaborazione con Mediaset RTI, primo dei 7 annunciati nei mesi scorsi e che saranno realizzati tra le due società. Ultras uscirà in alcune sale selezionate il 9, 10 e 11 marzo e poi approderà su Netflix dal 20 marzo, la messa in onda su Mediaset è prevista per il prossimo anno. Certo guardando il primo trailer è difficile immaginare una prima serata di Canale 5 Il film vuole raccontare il mondo degli ultrà del calcio oltre il tifo, oltre lo stadio, perchè non è mai solo una partita quella che ogni domenica li porta a tifare, in casa o in trasferta. Il mondo degli Ultras è come una famiglia per i suoi diversi membri, con le sue derive, i suoi ... dituttounpop

