Ultime Notizie Roma del 30-01-2020 ore 09:10 (Di giovedì 30 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovata era molto dalla redazione da Francesco Vitale in studio e di 170 morti e 7700 infezioni l’ultimo bilancio del coronavirus in condizioni critiche 277 pazienti nel eBay giornaliero delle vittime è stato di 38 unità il più alto dall’inizio dell’epidemia oltre 1700 i nuovi casi IKEA chiude tutti gli Store in Cina rinviate tutte le partite di calcio nel paese crolla del 3% la borsa di insetti 3D giapponesi rientrati dambone oggi previste rimpatrio di cittadini italiani di quelli britannici è sempre Oggi riunione degli esperti dell’organizzazione Mondiale della sanità che potrebbe dire emergenza internazionale in osservazione un turista cinese che si è sentito male in centro a Roma oggi primo confronto nella maggioranza dopo le elezioni regionali con Conte che ha convocato i capi delegazione Palazzo chi18:33 every Year è la ... romadailynews

juventusfc : Mercoledì intenso al #JTC. Qui ?? - SkyTG24 : ?? #Coronavirus ?? Negativo il caso sospetto a #Napoli ?? Gli aggiornamenti in tempo reale sono sul nostro sito - SkyTG24 : #Coronavirus, in un giorno infezioni quasi raddoppiate. Un caso in Germania. LIVE -