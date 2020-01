Ulteriore segnale su Android 10 per il Samsung Galaxy S9: nuove disponibilità il 30 gennaio (Di giovedì 30 gennaio 2020) Arrivano oggi 30 gennaio nuove indicazioni particolarmente interessanti per gli utenti che si ritrovano con un Samsung Galaxy S9, considerando il fatto che, dopo le prime apparizioni in Germania che vi abbiamo documentato un paio di giorni fa sulle nostre pagine, pare si stia ulteriormente sbloccando la situazione riguardante Android 10. A quanto pare, infatti, l'aggiornamento in questione da alcune ore a questa parte risulta disponibile anche per coloro che in questi mesi hanno deciso di aderire al programma beta. Dove risulta disponibile l'aggiornamento Android 10 per il Samsung Galaxy S9 Il firmware definitivo, ottimizzato su Android 10 per il Samsung Galaxy S9, risulta in queste ore disponibile in India, ma dovrebbe essere distribuito gradualmente anche in altri Paesi in cui Samsung ha effettuato il test della versione beta, come nel caso di Regno Unito e Corea del Sud. In ... optimaitalia

